ВСУ испытали новый минометный комплекс украинского производства

31 октября, 2018, 14:10

На полигоне Вооруженных сил Украины испытали мобильный минометный комплекс "Барс-8ММК"

Об этом информирует пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Мобильный минометный комплекс создали украинские производители на базе бронеавтомобиля "Барс-8". Боевая машина оборудована автоматизированной системой развертывания и управления огнем.

"Комплекс может быстро передвигаться до необходимой точки ведения огня, его компьютерная система позволяет позиционироваться на местности, время подготовки к стрельбе из походного положения - всего 1 минута", - сказал секретарь СНБО Александр Турчинов.

Он также сообщил, что боекомплект - 60 мин, а экипаж боевой машины состоит всего из трех человек.

Производителям удалось достичь способности мобильно передвигаться по бездорожью и возможности поразить цель с высокой точностью.