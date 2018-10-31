Всех архиереев, которые против автокефалии, не пустят на объединительный Собор, - Заря

31 октября, 2018, 14:35

В Соборе будут принимать участие те архиереи, которые обратились к Вселенскому патриарху с просьбой предоставить Томос об автокефалии

Об этом заявил Архиепископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря, передает "Главком".

"Какое основание для архиереев Московского патриархата приходить на Собор, если они против автокефалии. Представим себе, митрополит Онуфрий или митрополит Антоний, которые против автокефалии и об этом заявляют, таки придут на Собор", - сказал Зоря.

Он отметил, что именно поэтому в официальном документе КП отмечается, что в Соборе участвуют те архиереи, которые обратились к Вселенскому патриарху с просьбой предоставить Томос об автокефалии, а не все архиереи, которые являются православными и размещаются на территории Украины.

"Они скажут, что хотят принять участие. Они архиереи? Именно так. С Украины?. Значит, скажут они, мы - члены Собора и мы против объединения, против автокефалии. Они не сами придут, а приведут 90 архиереев Московского патриархата ", - добавил он.

На вопрос, насколько велика вероятность, что архиереи Московского патриархата в большом количестве таки решат принять участие в Соборе, Заря ответил, что для того, чтобы не превратить Собор в нечто противоположное тому, что задумывается, есть соответствующий механизм.

"Участие в собрании будут принимать те, кто обратился к Вселенскому патриарху, а также представители от Вселенского патриарха", - подчеркнул он.

Он отметил, что Собор архиереев состоится в соборе Святой Софии в Киеве.