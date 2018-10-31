Во Львове презентовали пособие "Архивы КГБ для медиа"

31 октября, 2018, 22:34

В среду, 31 октября, во Львове общественная организация "Центр исследований освободительного движения" презентовала пособие "Архивы КГБ для медиа"

Об этом "Центр исследований освободительного движения" сообщил в Facebook.

"Умение читать архивы КГБ пригодится медийщикам, которые хотят научиться противодействовать пропаганде и дезинформации в инфопространстве. Авторы пособия рассказывают, как работать с документами коммунистических спецслужб и превращать их в историю", - говорится в сообщении.

В ЦДВР подчеркнули, что получить данные с разсекреченных в Украине архивов советской спецслужбы имеет право каждый желающий.

"Сегодня любой может обратиться в архив КГБ в Украине и получить доступ. Для этого надо только паспорт. Обращение можно подать и через интернет. Архивы в Украине не имеют права брать плату за сделанные вами самостоятельно копии на телефон или фотоаппарат. Никто из бывших чекистов не может ограничить доступ к информации о себе", - отмечают активисты.

Презентация книги состоялась в музее "Тюрьма на Лонцкого".

Пособие "Архивы КГБ для медиа" можно читать в открытом доступе по ссылке.