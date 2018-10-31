В связи с приездом Меркель перекроют центр Киева. Список улиц
31 октября, 2018, 16:50
В четверг, 1 ноября, в Украину приедет с официальным визитом канцлер Германии Ангела Меркель, в связи с чем в центре Киева перекроют ряд улиц
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"В четверг, 1 ноября, возможны временные ограничения дорожного движения в столице в связи с визитом Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель". - говорится в сообщении.
С 11:00 до 20:00 возможны ограничения движения по следующим автодорогам:
- просп. Николая Бажана;
- Набережное шоссе;
- Парковая дорога;
- Владимирский спуск;
- Европейская площадь;
- ул. Михаила Грушевского;
- ул. Шелковичная;
- ул. Институтская;
- ул. Крещатик;
- ул. Михайловская;
- ул. Владимирская;
- ул. Большая Житомирская.
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