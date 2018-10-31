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В связи с приездом Меркель перекроют центр Киева. Список улиц


фото: Autoua
В четверг, 1 ноября, в Украину приедет с официальным визитом канцлер Германии Ангела Меркель, в связи с чем в центре Киева перекроют ряд улиц

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"В четверг, 1 ноября, возможны временные ограничения дорожного движения в столице в связи с визитом Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель". - говорится в сообщении.

С 11:00 до 20:00 возможны ограничения движения по следующим автодорогам:

  • просп. Николая Бажана;
  • Набережное шоссе;
  • Парковая дорога;
  • Владимирский спуск;
  • Европейская площадь;
  • ул. Михаила Грушевского;
  • ул. Шелковичная;
  • ул. Институтская;
  • ул. Крещатик;
  • ул. Михайловская;
  • ул. Владимирская;
  • ул. Большая Житомирская.
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