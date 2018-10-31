 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В России возле здания ФСБ произошел взрыв, есть погибший


фото: tass
В результате взрыва возле здания Управления Федеральной службы безопасности РФ в Архангельской области погиб один человек

Об этом сообщило российское издание ТАСС.

"Пострадавший скончался во время оказания помощи", – сказал собеседник агентства.

В сообщении отметили, что погибший – сотрудник управления, его личность устанавливают. Причина взрыва сейчас выясняется.

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 октября, 2018 среда

30 октября, 2018 вторник

больше новостей

31 октября, 2018 среда

30 октября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать