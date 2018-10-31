В России возле здания ФСБ произошел взрыв, есть погибший
31 октября, 2018, 09:17
В результате взрыва возле здания Управления Федеральной службы безопасности РФ в Архангельской области погиб один человек
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