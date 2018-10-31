В России назвали причину падения ракеты "Союз"

31 октября, 2018, 11:25

Причиной аварии во время запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" стала нештатная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя

Об этом заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев, передает ТАСС.

По его словам, причиной тому стала нештатная работа датчика, который сигнализирует о несовпадении первого и второго степеней.

"Авария произошла из-за нештатного разделения первой и второй ступеней. Один из "сторон" при разделении не отвелся на нужное расстояние и ударил по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушения первой степени", - сказал он.