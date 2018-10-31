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В России назвали причину падения ракеты "Союз"


фото: reuters
Причиной аварии во время запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" стала нештатная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя

Об этом заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев, передает ТАСС.

По его словам, причиной тому стала нештатная работа датчика, который сигнализирует о несовпадении первого и второго степеней.

"Авария произошла из-за нештатного разделения первой и второй ступеней. Один из "сторон" при разделении не отвелся на нужное расстояние и ударил по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушения первой степени", - сказал он.

  • Напомним, из-за неисправности российской ракеты "Союз" космонавты совершили аварийную посадку.
  • В России решили временно прекратить пилотируемые запуски, пока не будут выяснены причины аварии корабля "Союз МС-10".
  • Позже заявили, что возможной причиной неисправности ракеты "Союз" было столкновение элементов при отделении первой ступени космического корабля.
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