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В правительстве разработали 10 критериев, по которым будут проверять бизнес

Министерство экономического развития разработало 10 критериев, по которым будут проверять бизнес

Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов на заседании Кабинета министров Украины 31 октября, передает Еспресо.TV.

"Предлагаем утвердить 10 новых критериев риска во многих сферах. В частности, по образовательной, электронным спрвочным услугам, криптографической защите и технической записи информации, ядерной и радиационной безопасности, градостроительной деятельности, строительстве объектов среднего и высокого класса последствий, промышленного вылова водных биоресурсов, оценки соответствия требованиям технических регламентов, использования объектов права интеллектуальной собственности", - заявил Нефедов.

По его словам, критерии будут определять, какие виды бизнеса являются более рискованными, а также куда инспекторы должны приходить чаще и что конкретно они должны проверять.

"Мы имеем первую статистику по этим первым проверкам в системе, испекцию находят 73% нарушений", - сказал Нефедов.

Он отметил, что инспекции прошлых лет находили 99% нарушений.

 

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