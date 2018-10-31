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В Польше открыли дело против украинской фирмы за выпуск игры про Освенцим


фото: rp.pl
Окружная прокуратура Варшавы ведет следствие против украинской фирмы, которая занимается выпуском компьютерных игр, из-за ее намерений выпустить игру про Освенцим

Об этом заявил представитель прокуратуры Лукаш Лапчинский, сообщает Rzeczpospolita.

Дело открыли на основании заявления главы польского Института национальной памяти Ярослава Шареки, по мнению которого появление такой игры является оскорблением польского народа и пропагандой фашистского строя.

"Следствие находится на этапе сбора доказательного материала", - сказал Лапчинский.

Игру на рынок намерена выпустить украинская фирма Aliens Games, которая занимается выпуском компьютерных игр. Игра опирается на тематику, связанную с концентрационными лагерями, действие происходит на территории концлагеря Аушвиц-Биркенау. Пользователю при этом предлагают выбрать для себя или роль узника лагеря, или роль надзирателя-эсэсовца.

Сейчас в интернете распространяют материалы с рекламой игры. Среди прочего, реклама содержит сцены расстрела и уничтожения заключенных в газовых камерах, а также фразы вроде "польские лагеря смерти", "где есть гонор великого польского народа, где ваш гонор, польские псы?".

Об игре стало известно благодаря заявлению депутата Йозефа Бринкуса. Он отметил, что хотя производителем игры является украинская фирма, на самом деле ее авторами выступают россияне.

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