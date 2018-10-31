В Киеве водитель "Хюндая" на еврономерах скрылся после ДТП на Южном мосту
Как удалось узнать Вартовым. Еспресо, на мосту рабочие метрополитена только начали рабочую ночную смену с замены наружных рельсов тоннеля, как в это время на скорости в трактор, который стоял, врезался "Хюндай Элантра" с литовскими номерами.
Водителю не помешали даже несколько предупредительных дорожных знаков. После столкновения машина перевернулась и остановилась лишь за 60 метров. Удар был такой силы, что у трактора оторвало ковш и колесо. К счастью, все рабочие в это время находились за техникой, поэтому метрополитеновцы обошлись без пострадавших.
Однако в салоне разбитой легковушки пострадала 38-летняя пассажирка, которая была госпитализирована. А вот водитель скрылся до приезда полицейских. Свидетели говорят, что "хюндаивцы" были хорошо навеселе, о чем свидетельствуют бутылки из-под пива, которые остались лежать в салоне покореженного автомобиля беглеца.
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