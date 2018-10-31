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В Киеве снова заблокировали Харьковское шоссе-за отключения электричества в многоэтажке

В среду утром, 31 октября, в Киеве протестующие во второй раз заблокировали движение Харьковским шоссе

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Причиной такого поступка людей стало отсутствие электроснабжения в жилом комплексе "Мега Сити".

Впервые это шоссе протестующие перекрыли в ночь на 31 октября. В частности, около 150 жителей одного из домов на пешеходном переходе ограничили движение авто, протестуя против отсутствия электричества.

А утром с 05:20 митингующие перекрыли движение авто по Харьковскому шоссе в обоих направлениях. На место вызвали полицию.

Сейчас временно заблокировано движение автобусов 42, 51, 45, 63, 115. Работу автобусов организовали по объездным маршрутам.

 

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