В Киеве снова заблокировали Харьковское шоссе-за отключения электричества в многоэтажке
31 октября, 2018, 09:40
В среду утром, 31 октября, в Киеве протестующие во второй раз заблокировали движение Харьковским шоссе
Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
Причиной такого поступка людей стало отсутствие электроснабжения в жилом комплексе "Мега Сити".
Впервые это шоссе протестующие перекрыли в ночь на 31 октября. В частности, около 150 жителей одного из домов на пешеходном переходе ограничили движение авто, протестуя против отсутствия электричества.
А утром с 05:20 митингующие перекрыли движение авто по Харьковскому шоссе в обоих направлениях. На место вызвали полицию.
Сейчас временно заблокировано движение автобусов 42, 51, 45, 63, 115. Работу автобусов организовали по объездным маршрутам.
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