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В Киеве при попытке бегства грабители протаранили 10 авто и наехали на полицейских

В Киеве грабители квартир пытались скрыться от полицейских, протаранили 10 автомобилей и наехали на полицейских

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

За серию краж и грабежей, и за посягательство на жизнь правоохранителей злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Столичные оперативники совместно с работниками следственного управления и полицейскими задержали четырех иностранцев после попытки ограбить очередную квартиру в Киеве.

Полицейские заблокировали им выезд из двора, и злоумышленники пытались убежать, протаранив припаркованные рядом автомобили. В целом они повредили 10 автомобилей. Двигаясь задним ходом, они наехали на двух полицейских, которые получили ссадины и ушибы.

Все задержанные граждане других государств. Во время следственных действий у них изъяли несколько единиц оружия, наборы отмычек и ключей.

"Среди изъятого – ювелирные изделия, столовые приборы, часы, телефоны. Предположительно, эти вещи были кражи из квартир киевлян, поэтому если владельцы опознали их, просим обратиться в управление уголовного розыска полиции Киева. В настоящее время доказана их причастность к совершению трех квартирных краж в Киеве, Киевской и Житомирской областях и одного квартирного ограбления в столице", - сообщил начальник ГУ Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Следователи открыли два уголовных производства: по факту кражи и посягательства на жизнь полицейских. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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