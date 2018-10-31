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В Киеве неизвестные напали на журналиста и скрылись на авто

В среду, 31 октября, в Соломенском районе Киева неизвестные совершили разбойное нападение

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

Инцидент произошел на ул. Сурикова возле магазина "МегаМаркет". Трое неизвестных с газовым баллончиком отобрали у мужчины сумку с документами и деньгами, после чего скрылись на автомобиле Mazda темного цвета.

Пострадавший оказался журналистом. В Киеве введен план "Перехват". Патрули полиции ориентированы на проверку похожих автомобилей.

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