В Киеве неизвестные напали на журналиста и скрылись на авто

31 октября, 2018, 22:03

В среду, 31 октября, в Соломенском районе Киева неизвестные совершили разбойное нападение

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

Инцидент произошел на ул. Сурикова возле магазина "МегаМаркет". Трое неизвестных с газовым баллончиком отобрали у мужчины сумку с документами и деньгами, после чего скрылись на автомобиле Mazda темного цвета.

Пострадавший оказался журналистом. В Киеве введен план "Перехват". Патрули полиции ориентированы на проверку похожих автомобилей.