В Киеве неизвестные напали на журналиста и скрылись на авто
31 октября, 2018, 22:03
В среду, 31 октября, в Соломенском районе Киева неизвестные совершили разбойное нападение
Об этом сообщают "Вартови Еспресо".
Инцидент произошел на ул. Сурикова возле магазина "МегаМаркет". Трое неизвестных с газовым баллончиком отобрали у мужчины сумку с документами и деньгами, после чего скрылись на автомобиле Mazda темного цвета.
Пострадавший оказался журналистом. В Киеве введен план "Перехват". Патрули полиции ориентированы на проверку похожих автомобилей.
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