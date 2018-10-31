31 октября, 2018, 16:17

На Харьковском шоссе в Дарницком районе Киева возобновлено движение автобусов

Об этом сообщает в Facebook Киевская городская государственная администрация.

"В 14:20 восстановлено движение автобусов маршрутов 42, 45, 51, 63, 115 по собственным схемам", - говорится в сообщении.

До этого маршрут движения общественного транспорта был изменен из-за перекрытия дороги митингующими.

Напомним, жителям домов 19 и 19-а по ул. Харьковское шоссе в Киеве отключили электроснабжение, из-за чего они перекрыли движение транспорта 30 и 31 октября. В ДТЭК "Киевские электросети" отключение объяснили тем, что балансодержатель задолжал более 2 млн грн.

В пресс-службе КГГА заявили, что жителям домов предложили объединиться между собой для решения технических условий и заключить договор о присоединении к электрическим сетям по постоянной схеме питания. По утверждению КГГА, условия этих договоренностей жители не выполнили.