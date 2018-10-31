 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Киеве на Харьковском шоссе восстановили движение автобусов


фото: facebook/smarchuk
На Харьковском шоссе в Дарницком районе Киева возобновлено движение автобусов

Об этом сообщает в Facebook Киевская городская государственная администрация.

"В 14:20 восстановлено движение автобусов маршрутов 42, 45, 51, 63, 115 по собственным схемам", - говорится в сообщении.

До этого маршрут движения общественного транспорта был изменен из-за перекрытия дороги митингующими.

Напомним, жителям домов 19 и 19-а по ул. Харьковское шоссе в Киеве отключили электроснабжение, из-за чего они перекрыли движение транспорта 30 и 31 октября. В ДТЭК "Киевские электросети" отключение объяснили тем, что балансодержатель задолжал более 2 млн грн.

В пресс-службе КГГА заявили, что жителям домов предложили объединиться между собой для решения технических условий и заключить договор о присоединении к электрическим сетям по постоянной схеме питания. По утверждению КГГА, условия этих договоренностей жители не выполнили.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 октября, 2018 среда

больше новостей

31 октября, 2018 среда

30 октября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать