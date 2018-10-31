В центре Киева второй раз за сутки сообщили о заминировании станции метро
31 октября, 2018, 10:53
Утром в среду, 31 октября, в Киеве закрыли станцию метро "Площадь Льва Толстого" из-за звонка о заминировании
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