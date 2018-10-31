В центре Киева второй раз за сутки сообщили о заминировании станции метро

31 октября, 2018, 10:53

Утром в среду, 31 октября, в Киеве закрыли станцию метро "Площадь Льва Толстого" из-за звонка о заминировании

Как сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена, станцию закрыли на вход и выход. Также не работает пересадка на другие ветки метро.

На данный момент проводится проверка. Это второе сообщение о минировании станции за сутки.