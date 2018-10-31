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В центре Киева второй раз за сутки сообщили о заминировании станции метро


фото: tsn.ua
Утром в среду, 31 октября, в Киеве закрыли станцию метро "Площадь Льва Толстого" из-за звонка о заминировании

Как сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена, станцию закрыли на вход и выход. Также не работает пересадка на другие ветки метро.

На данный момент проводится проверка. Это второе сообщение о минировании станции за сутки.

 

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