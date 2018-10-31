В Антарктиде откололся от ледника огромный айсберг

31 октября, 2018, 08:51

От ледника откололась огромная ледяная глыба и это обеспокоило ученых, ибо ледник теряет массу

Об этом сообщает Gizmodo.

Его площадь - почти 300 квадратных километров. Для сравнения, это чуть меньше площади Харькова, который занимает 350 кв. км, или Запорожья площадью 334 кв. км.

От ледника все чаще откалываются мелкие части - с 2013 года зафиксировано четыре таких случая. Но этот айсберг своими размерами поразил ученых.

Они отмечают, что подобные изменения не остаются незамеченными - они неизбежно повлияют на уровень морей.