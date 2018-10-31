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В Антарктиде откололся от ледника огромный айсберг

От ледника откололась огромная ледяная глыба и это обеспокоило ученых, ибо ледник теряет массу

Об этом сообщает Gizmodo.

Его площадь - почти 300 квадратных километров. Для сравнения, это чуть меньше площади Харькова, который занимает 350 кв. км, или Запорожья площадью 334 кв. км.

От ледника все чаще откалываются мелкие части - с 2013 года зафиксировано четыре таких случая. Но этот айсберг своими размерами поразил ученых.

Они отмечают, что подобные изменения не остаются незамеченными - они неизбежно повлияют на уровень морей.

 

 

  • Таяние крупных ледников из-за изменения климата может катастрофически подействовать на береговую линию и прибрежные города. Специалисты Принстонского и Колумбийского университетов (США) предложили геоинженерные решения этой проблемы - просто построить стену вокруг тающих глыб. Но одобрят такой проект, остается непонятным.
  • От ледника Пайн-Айленд в Антарктиде откололся 3,6-километровый айсберг. Ледник Пайн-Айленд уже потерял примерно четвертую часть от общего объема "потери льда в Антарктиде.
  • Представители 24 стран и Евросоюза одобрили создание в Антарктическом океане крупнейшей в мире морской заповедной зоны.
  • Ученые установили, что уровень океана "растет" вдвое быстрее, чем ранее считалось. Исследование, проведенное на основании 25 лет спутниковой съемки, установило, что уровень мирового океана поднимается не на стабильные 3 мм в год, как это предполагалось ранее, а ускоряются примерно на 0,08 мм / год. Это означает, что к 2100 году скорость подъема воды достигнет 10 мм / год или более.
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