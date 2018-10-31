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В Афганистане разбился военный вертолет, 25 погибших


фото: sputniknews
В Афганистане, в районе Анара Дара в провинции Фарах, потерпел крушение военный вертолет

Об этом передает Associated Press.

На борту вертолета находились 25 военных и чиновников. По данным военных, вертолет врезался в гору.

Вместе с тем, телеканал Tolo News со ссылкой на представителя 207-го корпуса армии Афганистана сообщает, что на борту находилось 20 человек. Отмечается, что все они погибли.

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