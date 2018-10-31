В Афганистане разбился военный вертолет, 25 погибших
31 октября, 2018, 09:16
В Афганистане, в районе Анара Дара в провинции Фарах, потерпел крушение военный вертолет
Об этом передает Associated Press.
На борту вертолета находились 25 военных и чиновников. По данным военных, вертолет врезался в гору.
Вместе с тем, телеканал Tolo News со ссылкой на представителя 207-го корпуса армии Афганистана сообщает, что на борту находилось 20 человек. Отмечается, что все они погибли.
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