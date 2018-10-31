Умер известный украинский драматург Богдан Жолдак
Об этом сообщил его коллега, украинский прозаик, поэт и драматург Василий Трубай в своем Facebook.
"Сегодня в 16:10 умер Богдан Жолдак...", - написал Василий Трубай.
Богдан Жолдак родился 13 февраля 1948 году в Киеве, в семье писателя Олеся Жолдака и поэтессы Евы Нарубиной.
Закончил филфак Киевского национального Университета им. Шевченко. Был ведущим нескольких телевизионных программ на УТ-1 и канале "1+1" и еженедельной радиопередачи на первом канале Национального радио "Брехи — литературные встречи с Богданом Жолдаком".
В 2004 году принял участие в издании антологии "Страйк ілюзій", в которую вошла его пьеса "Чарований запорожець".
Известен также своими произведениями "Укри", "Коли генії плачуть" и "Гаряча Арктика". Кроме того, является автором сценариев фильмов "Відьма", "Козаки йдуть!", "Іван та кобила", "Дорога на Січ".
- Напомним, сегодня, 31 октября, ушел из жизни основатель и художественный руководитель Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Эдуард Митницкий.
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