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Умер украинский театральный режиссер Митницкий

Сегодня, 31 октября, ушел из жизни основатель и художественный руководитель Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Эдуард Митницкий

Об этом говорится на сайте Театра.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни основатель и бессменный художественный руководитель Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, выдающийся режиссер и педагог, народный артист Украины, профессор Эдуард Маркович Митницкий".

Выдающемуся украинскому режиссеру было 87 лет. Господин Митницкий был народным артистом Украины, России, снялся в фильмах "Дорога никуда", "Вальдшнепы". Награжден Орденом Дружбы народов.

Дату и время прощания с выдающимся режиссером сообщат позже.

  • Вчера, 30 октября, скончался создатель культовых "Острова сокровищ" и "Капитана Врунгеля" Давид Черкасский.

 

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