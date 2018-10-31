Умер украинский театральный режиссер Митницкий

31 октября, 2018, 14:50

Сегодня, 31 октября, ушел из жизни основатель и художественный руководитель Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Эдуард Митницкий

Об этом говорится на сайте Театра.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни основатель и бессменный художественный руководитель Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, выдающийся режиссер и педагог, народный артист Украины, профессор Эдуард Маркович Митницкий".

Выдающемуся украинскому режиссеру было 87 лет. Господин Митницкий был народным артистом Украины, России, снялся в фильмах "Дорога никуда", "Вальдшнепы". Награжден Орденом Дружбы народов.

Дату и время прощания с выдающимся режиссером сообщат позже.