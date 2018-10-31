Украина поднялась на 5 позиций в рейтинге Doing Business

31 октября, 2018, 16:30

В международном рейтинге Doing Business-2019 наша страна заняла 71-е место

В этом году Украина поднялась в одном из важнейших международных рейтингов Doing Business на 5 позиций.

Об этом говорится в отчете Всемирного банка.

В документе говорится, что среди 190 стран мира в рейтинге Doing Business -2019 Украина занимает 71-е место.

Читайте также: Дорасти до Африки. Врут ли международные рейтинги о месте Украины

Нашими “соседями” в рейтинге 2019 стали Киргизстан и Греция.

Возглавили рейтинг 2019 Новая Зеландия, Сингапур, Дания. Последние позиции заняли Венесуэла, Эритрея и Сомали.

Географические соседи Украины “обогнали” нас в рейтинге: Польша - 33 место, Венгрия - 53, Словакия - 42, Румыния - 52, Молдова - 47, Турция - 43, Беларусь - 37, Российская Федерация - 31.

Напомним, популярный рейтинг формируется на основе 11 одинаково важных индикаторов, среди которых налогообложение, легкость открытия собственного дела, получения кредитов и тому подобное. Каждая из оцениваемых стран может получить максимум 100 баллов. Согласно этим баллам происходит ранжирование стран.

Doing Business-2019 рассчитан за период с 2 июня 2017 г. по 1 мая 2018 г.

“За это время 128 стран ввели существенные регуляторные изменения, которые облегчают ведение бизнеса во всех сферах, определенных Doing Business”, - говорится в докладе.

Согласно данным рейтинга 2019, Украина набрала 68,25 балла из 100 возможных.

Украина продемонстрировала наибольший рост в номинациях "международная торговля" и "выполнение контрактных обязательств".

В частности, эксперты Всемирного банка отмечают, что Украина облегчила получение разрешений на строительство, упростила пересечение границы, лишившись требования о проверке автозапчастей, улучшила защиту инвесторов и ввела упрощенный порядок подачи мелких исков и досудебного разбирательства.

Напомним, что всего за 2014-2018 годы Украина поднялась в рейтинге Doing Business на 24 позиции.



