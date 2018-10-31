У Ломаченко сорвался бой за звание абсолютного чемпиона мира

31 октября, 2018, 11:06

Украинскому боксеру Василию Ломаченко придется подождать с поединком за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе

Об этом сообщает ESPN.

Это выяснилось после того, как Майки Гарсия отказался от титула чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе (до 61,2 кг), который он должен был защищать в бою против Ричарда Комми из Ганы.

По словам промоутера Комми - Лу Дибелли, он сразится за вакантный титул с следующим в списке претендентов - россиянином Исой Чаниевым.

Майки Гарсия также владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета) и был главным претендентом на бой с Ломаченко в следующем году. На кону в этой встрече могло оказаться звание абсолютного чемпиона мира. Американец владел сразу двумя титулами, Ломаченко является чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), а 8 декабря попытается отобрать у пуэрториканца Хосе Педраси титул WBO (Всемирной боксерской организации).

Таким образом, Ломаченко придется отложить планы на бой за титул абсолютного чемпиона мира. Кроме этого, вероятность его поединка с Майки Гарсией стала минимальной. Американец планирует перейти в другую - первый полусредний вес (63,5 кг) ради боя с Ерролом Спенсом из США.