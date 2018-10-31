Туман и морось: синоптик рассказала о похолодании
31 октября, 2018, 10:31
В первый день ноября в Украине удерживается влажная погода, но без существенных осадков
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.
По словам госпожи Диденко, в Украине температура воздуха будет колебаться в пределах +12°C...+17°C. Теплее будет на западе +15°C...+18°C, на юге +19°C..+20°C. Поэтому существенные дожди маловероятны, но ожидается морось и туман.
В Киеве 1 ноября будет облачная погода, ожидается туман. Температура воздуха будет колебаться в пределах +14°C...+15°C.
Впрочем, понаючи с 2 ноября в Украине ожидается незначительное похолодание. Температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +10°C...+14°C.
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