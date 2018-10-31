Томос для Украины: Верховный Суд рассмотрит 3 иска против Верховной Рады
Об этом сообщает портал "Судебная власть Украины".
"По состоянию на 30 октября 2018 года в производстве Суда есть три таких исковых заявления от разных истцов. Две из них будут рассмотрены в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон по имеющимся материалам в срок, установленный ст. 258 Кодекса административного судопроизводства Украины, то есть не более 60 дней с дня открытия производства по делу. Производства по этим делам открыты 8 и 9 октября этого года", - говорится в сообщении.
Рассмотрение еще одного иска назначено на 27 ноября.
Истцами выступают религиозная община Украинской Православной Церкви при храме во имя Святителя Николая Бердянской Епархии города Бердянска Запорожской области, Городницкий Свято-Георгиевский ставропигиальный мужской монастырь и Преосвященнейший Гедеон (Харон Юрий Самуилович) Епископ Макаровский.
- Напомним, 11 октября Вселенский патриархат отменил анафему в отношении патриарха УПЦ КП Филарета и признал аннексию Киевской митрополии Москвой незаконной. Кроме того, Вселенский патриархат подтвердил предоставление автокефалии Украинской церкви.
- В РПЦ заявили, что Вселенский Патриарх "пересек красную черту". 14 октября полиция задержала возле подконтрольной Московскому патриархату Киево-Печерской лавры около 100 подозрительных парней.
- 15 октября РПЦ полностью разорвала отношения со Вселенским патриархатом из-за решения о разрешении на создание автокефальной церкви в Украине. Верующим РПЦ запретили молиться в храмах Вселенского патриархата. Русская церковь в Нью-Йорке объявила бойкот Константинополю. РПЦ объявила Вселенского Патриарха Варфоломея "раскольником" и требует извинений из-за Украины.
- Митрополит УПЦ (МП) Александр (Драбинко) назвал себя и остальную Киевскую митрополию клириками Вселенского патриархата.
- Верховная Рада передала Андреевскую церковь в Киеве в пользование Вселенского патриархата. Ее планируют сделать посольством Вселенского патриархата.
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