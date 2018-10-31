Томос для Украины: Верховный Суд рассмотрит 3 иска против Верховной Рады

31 октября, 2018, 23:01

Верховный Суд Украины рассмотрит три иска к Верховной Раде Украины о признании противоправным и отмене постановления о поддержке обращения президента к Вселенскому Патриархату по поводу предоставления Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине

Об этом сообщает портал "Судебная власть Украины".

"По состоянию на 30 октября 2018 года в производстве Суда есть три таких исковых заявления от разных истцов. Две из них будут рассмотрены в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон по имеющимся материалам в срок, установленный ст. 258 Кодекса административного судопроизводства Украины, то есть не более 60 дней с дня открытия производства по делу. Производства по этим делам открыты 8 и 9 октября этого года", - говорится в сообщении.

Рассмотрение еще одного иска назначено на 27 ноября.

Истцами выступают религиозная община Украинской Православной Церкви при храме во имя Святителя Николая Бердянской Епархии города Бердянска Запорожской области, Городницкий Свято-Георгиевский ставропигиальный мужской монастырь и Преосвященнейший Гедеон (Харон Юрий Самуилович) Епископ Макаровский.