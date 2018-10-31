Строители присвоили 1,7 миллиона на одесском лагере "Виктория", - прокуратура
Об этом сообщила прокуратура Одесской области.
"Руководитель общества с ограниченной соответствием подозревается в завладении частью средств, поступивших из местного бюджета на выполнение строительных работ в детском лагере", – сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко.
В прокуратуре утверждают, что более 1 миллиона 700 тысяч гривен перечислили якобы за выполнение условий договора. Впрочем, компании, на счета которых направлялись средства, имели признаки фиктивности и не осуществляли строительно-монтажные или иные работы.
Отмечается, что руководителю фирмы вручили ходатайство об изменении меры пресечения с домашнего ареста, который ранее избрана судом, на содержание под стражу.
Согласно сообщению, это уже второе подозрение директора фирмы в присвоении, связанном с реконструкцией "Виктории".
- Напомним, в ночь с 15 на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорело двухэтажное деревянное здание, где отдыхали участники танцевального ансамбля "Адель".
- В результате пожара погибли трое детей, еще двое оказались в госпитале.
- Суд арестовал на 2 месяца директора лагеря Петроса Саркисяна и ответственное за пожарную безопасность старшую воспитательницу Наталью Янчик.
- Как заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, за неработающую пожарную сигнализацию спасатели ГСЧС узнали о пожаре в одесском детском лагере "Виктория" только на 45-й минуте трагедии.
- Приморский райсуд Одессы наложил арест без права распоряжения и пользования на 18 зданий и сооружений детского лагеря "Виктория".
По теме
Читайте также
-
29 октября, 2018 Виталий Портников: "Бразильський Трамп" изменит наш мир
-
29 октября, 2018 "Общие" ли воды Азовского моря
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет
-
25 октября, 2018 Взрыв под телеканалом
По теме
Читайте также
-
29 октября, 2018 "Общие" ли воды Азовского моря
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет