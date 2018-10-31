Строители присвоили 1,7 миллиона на одесском лагере "Виктория", - прокуратура

31 октября, 2018, 14:46

Директору субподрядной фирмы, которая занималась реконструкцией лагеря "Виктория", сообщили о новом подозрении в завладении 1,7 миллиона бюджетных средств

Об этом сообщила прокуратура Одесской области.

"Руководитель общества с ограниченной соответствием подозревается в завладении частью средств, поступивших из местного бюджета на выполнение строительных работ в детском лагере", – сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко.

В прокуратуре утверждают, что более 1 миллиона 700 тысяч гривен перечислили якобы за выполнение условий договора. Впрочем, компании, на счета которых направлялись средства, имели признаки фиктивности и не осуществляли строительно-монтажные или иные работы.

Отмечается, что руководителю фирмы вручили ходатайство об изменении меры пресечения с домашнего ареста, который ранее избрана судом, на содержание под стражу.

Согласно сообщению, это уже второе подозрение директора фирмы в присвоении, связанном с реконструкцией "Виктории".