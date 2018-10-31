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Столтенберг назвал цель крупнейших со времен холодной войны учений НАТО


фото: REUTERS
Крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО Trident Juncture носят исключительно оборонительный характер и призваны предотвратить конфликт, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг

"Это - необходимые обучение, чтобы убедиться, что НАТО обеспечивает достаточное сдерживание. Причиной, почему мы их проводим, является предотвращение конфликта, а не провоцирование его", - сказал он во время посещения Норвегии, где проходят маневры, пишет DW.

Столтенбрег добавил, что учения являются открытыми. На них приглашены наблюдатели из других стран.

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