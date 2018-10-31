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Стало известно, когда заработает безвиз с Катаром

В пятницу, 2 ноября, вступит в силу соглашение о безвизовом режиме с Катаром

Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Сегодня на встрече с премьер-министром Катара Абдулой Аль Тани в Дохе констатировали завершение всех формальностей - с 2 ноября между Украиной и Катаром начинает работать безвизовый режим. Крепнем друзьями!" - написал Аваков.

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