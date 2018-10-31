Стало известно, когда заработает безвиз с Катаром
31 октября, 2018, 21:14
В пятницу, 2 ноября, вступит в силу соглашение о безвизовом режиме с Катаром
Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"Сегодня на встрече с премьер-министром Катара Абдулой Аль Тани в Дохе констатировали завершение всех формальностей - с 2 ноября между Украиной и Катаром начинает работать безвизовый режим. Крепнем друзьями!" - написал Аваков.
Сегодня на встрече с премьер-министром Катара Абдулой Аль Тани в Дохе констатировали завершение всех формальностей - с 2 ноября между Украиной и Катаром начинает работать безвизовый режим. Крепнем друзьями! pic.twitter.com/V9EiD2TFzt— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 31 октября 2018 г.
- Напомним, Украина заключила соглашение о безвизовом режиме с Катаром в марте 2018 года.
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