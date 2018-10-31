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Стало известно, как убивали журналиста Хашогги


фото: "Голос Америки"
Журналиста Джамала Хашогги задушили сразу после того, как он зашел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, а затем его тело расчленили

Об этом сообщает Стамбульская главная прокуратура, передает "Daily Sabah".

Соответствующее заявление было сделано после завершения расследования саудовским прокурором Сауд аль-Моджебом.

Разговор прокурора Турции с прокурором Саудовской Аравии не принес конкретных результатов, ведь саудовский прокурор не передал турецкой стороне никаких результатов, включая показания 18 свидетелей. Аль-Моджеб также искал телефон Хашогги, который он передал своей турецкой невесте перед тем, как войти в консульство.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Саудовскую Аравию раскрыть "всю правду" об убийстве.

"Это наша обязанность. Это расследование должно быть завершено как можно скорее", - сказал Чавушоглу, отметив, что весь мир ждет результатов.

  • Напомним, об исчезновении 59-летнего саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, который проживал в США, стало известно 3 октября - на следующий день после того, как он пришел в саудовское консульство в Стамбуле оформить документы для брака со своей невестой.
  • Турецкая полиция заявила, что в здании консульства журналиста убили. Правоохранители искали тело Хашогги в лесу Белград возле Стамбула и на окраинах города Стамбул в 90 км к югу от Стамбула.
  • Саудовская Аравия признала убийство журналиста в своем консульстве, но заявила, что не знает, где тело. Из-за убийства саудовского журналиста Хашогги арестовали 18 подозреваемых. В расследовании примет участие ЦРУ.
  • Издание Reuters со ссылкой на источники, близкие к саудовской разведке и королевскому двору, сообщил, что убить Хашогги приказал советник кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана Сауд аль-Кахтани.
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство Хашогги спланировали заранее. Саудовская Аравия признала, что убийство было спланированным.
  • Турецкий оппозиционер Догу Перинчек заявил об обнаружении фрагментов тела Хашогги в колодце в саду резиденции консула Саудовской Аравии, но саудовские власти не позволили обыскать колодец.
  • Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман назвал убийство Хашогги "ненужным" и "болезненным инцидентом для всех саудовцев».
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