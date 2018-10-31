Стало известно, как убивали журналиста Хашогги

31 октября, 2018, 17:47

Журналиста Джамала Хашогги задушили сразу после того, как он зашел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, а затем его тело расчленили

Об этом сообщает Стамбульская главная прокуратура, передает "Daily Sabah".

Соответствующее заявление было сделано после завершения расследования саудовским прокурором Сауд аль-Моджебом.

Разговор прокурора Турции с прокурором Саудовской Аравии не принес конкретных результатов, ведь саудовский прокурор не передал турецкой стороне никаких результатов, включая показания 18 свидетелей. Аль-Моджеб также искал телефон Хашогги, который он передал своей турецкой невесте перед тем, как войти в консульство.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Саудовскую Аравию раскрыть "всю правду" об убийстве.

"Это наша обязанность. Это расследование должно быть завершено как можно скорее", - сказал Чавушоглу, отметив, что весь мир ждет результатов.