Стало известно, как убивали журналиста Хашогги
Об этом сообщает Стамбульская главная прокуратура, передает "Daily Sabah".
Соответствующее заявление было сделано после завершения расследования саудовским прокурором Сауд аль-Моджебом.
Разговор прокурора Турции с прокурором Саудовской Аравии не принес конкретных результатов, ведь саудовский прокурор не передал турецкой стороне никаких результатов, включая показания 18 свидетелей. Аль-Моджеб также искал телефон Хашогги, который он передал своей турецкой невесте перед тем, как войти в консульство.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Саудовскую Аравию раскрыть "всю правду" об убийстве.
"Это наша обязанность. Это расследование должно быть завершено как можно скорее", - сказал Чавушоглу, отметив, что весь мир ждет результатов.
- Напомним, об исчезновении 59-летнего саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, который проживал в США, стало известно 3 октября - на следующий день после того, как он пришел в саудовское консульство в Стамбуле оформить документы для брака со своей невестой.
- Турецкая полиция заявила, что в здании консульства журналиста убили. Правоохранители искали тело Хашогги в лесу Белград возле Стамбула и на окраинах города Стамбул в 90 км к югу от Стамбула.
- Саудовская Аравия признала убийство журналиста в своем консульстве, но заявила, что не знает, где тело. Из-за убийства саудовского журналиста Хашогги арестовали 18 подозреваемых. В расследовании примет участие ЦРУ.
- Издание Reuters со ссылкой на источники, близкие к саудовской разведке и королевскому двору, сообщил, что убить Хашогги приказал советник кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана Сауд аль-Кахтани.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство Хашогги спланировали заранее. Саудовская Аравия признала, что убийство было спланированным.
- Турецкий оппозиционер Догу Перинчек заявил об обнаружении фрагментов тела Хашогги в колодце в саду резиденции консула Саудовской Аравии, но саудовские власти не позволили обыскать колодец.
- Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман назвал убийство Хашогги "ненужным" и "болезненным инцидентом для всех саудовцев».
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