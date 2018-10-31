Спецслужбы РФ пытались завербовать трех жен офицеров ВСУ
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Оперативники спецслужбы установили, что жены трех офицеров ВСУ были завербованы во время пребывания у своих родителей в России и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. На женщин оказывалось психологическое давление, им угрожали запретом въезда-выезда, тюрьмой, притеснениями родителей. Вследствие этого они предоставили письменные согласия на сотрудничество с избранием псевдонимов.
Сотрудники российских спецслужб и их подконтрольных подразделений-марионеток также пытались получить от женщин информацию о воинских званиях, должности, места нахождения и служебные обязанности их мужей, а также данных о военных подразделениях, где они проходят службу, их участие в операции Объединенных сил.
Оперативники военной контрразведки предупредили втягивание в противоправную деятельность гражданок Украины. После возвращения на подконтрольную украинской власти территорию, женщины сотрудничают со следствием и дают показания относительно обстоятельств их вербовки и полученных заданий.
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