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Спецслужбы РФ пытались завербовать трех жен офицеров ВСУ

Российские спецслужбы пытались привлечь на свою сторону жен трех офицеров Вооруженных сил Украины

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что жены трех офицеров ВСУ были завербованы во время пребывания у своих родителей в России и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. На женщин оказывалось психологическое давление, им угрожали запретом въезда-выезда, тюрьмой, притеснениями родителей. Вследствие этого они предоставили письменные согласия на сотрудничество с избранием псевдонимов.

Сотрудники российских спецслужб и их подконтрольных подразделений-марионеток также пытались получить от женщин информацию о воинских званиях, должности, места нахождения и служебные обязанности их мужей, а также данных о военных подразделениях, где они проходят службу, их участие в операции Объединенных сил.

Оперативники военной контрразведки предупредили втягивание в противоправную деятельность гражданок Украины. После возвращения на подконтрольную украинской власти территорию, женщины сотрудничают со следствием и дают показания относительно обстоятельств их вербовки и полученных заданий.

 

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