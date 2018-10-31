Совбез ООН показал международную изоляцию Москвы, - Порошенко

31 октября, 2018, 07:50

Совет Безопасности ООН на своем заседании заявил о мощной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины

Об этом президент Петр Порошенко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Чрезвычайно показательные и красноречивые итоги заседания Совета Безопасности ООН по "украинскому вопросу" - мощная поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины. Кремль должен прекратить свою грубую агрессию на Донбассе, отказаться от поставок российского оружия и техники на оккупированную территорию и прекратить обструкцию Минских договоренностей", - написал президент.

Как напомнил глава государства, Крым должен быть деокупированный, а агрессивная политика России в акватории Азовского моря и Керченского пролива является неприемлемой. Москва также должна отказаться от проведения фейковых "местных выборов" на оккупированном Донбассе, которые являются очередным примером российской подрывной деятельности.

"Результаты заседания СБ ООН со всей очевидностью показали продолжающуюся международную изоляцию Москвы, которая демонстрирует вызывающее поведение и упорное нежелание слышать легитимные призывы международного сообщества", - добавил президент.

Напомним, что 30 октября Совбез ООН созвал по инициативе Украины открытое заседание по ситуации на оккупированных территориях Донбасса.

На своем заседании Совбез ООН отклонил предложение РФ пригласить на заседание представителя "центризбиркома" оккупационной "ЛНР". Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло отметила негативном воздействии напряжения в Азовском море на региональную безопасность. Дикарло добавила, что ООН также призывает все стороны "избегать любых односторонних шагов, способных углубить разграничение или отдалить от духа и буквы Минских соглашений".

Восемь государств-членов ООН, которые являются нынешними и будущими членами Совета Безопасности организации, обнародовали совместное заявление, в котором осудили планы проведения на оккупированных РФ территориях восточной Украины так называемых выборов.