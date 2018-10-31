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Скандальный боксер Фьюри рассказал, как победил Кличко в сауне


фото: repubblica.it
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал о победе над Владимиром Кличко вне ринга

Об этом сообщает vringe.com.

По словам британского боксера, который неоднократно был спарринг-партнером Кличко в тренировочном лагере, он выиграл у украинца соревнования на выносливость в сауне.

"Это было задолго до боя. Мне было 22 года. Все говорили, что Кличко - король сауны, его нельзя превзойти за время пребывания там. Мы просидели там долгое время, около 20 минут. Я думал, что если потеряю сознание, то так и будет. Ребята просто вытащат меня и обольют водой, и я буду в порядке.

У меня были газеты, я накрылся ими и лежал, будто читал их. Прошло 45 минут и Кличко пошел. Теперь я мог тоже пойти и еле дотащился до выхода. Все начали спрашивать, что я сделал с Кличко, а я просто выиграл ментальную битву против него", - напомнил Фьюри.

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