Скандальный боксер Фьюри рассказал, как победил Кличко в сауне
Об этом сообщает vringe.com.
По словам британского боксера, который неоднократно был спарринг-партнером Кличко в тренировочном лагере, он выиграл у украинца соревнования на выносливость в сауне.
"Это было задолго до боя. Мне было 22 года. Все говорили, что Кличко - король сауны, его нельзя превзойти за время пребывания там. Мы просидели там долгое время, около 20 минут. Я думал, что если потеряю сознание, то так и будет. Ребята просто вытащат меня и обольют водой, и я буду в порядке.
У меня были газеты, я накрылся ими и лежал, будто читал их. Прошло 45 минут и Кличко пошел. Теперь я мог тоже пойти и еле дотащился до выхода. Все начали спрашивать, что я сделал с Кличко, а я просто выиграл ментальную битву против него", - напомнил Фьюри.
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- Деонтей Уайлдер 1 декабря будет защищать титул WBC в поединке против бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри.
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