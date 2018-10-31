Счетная палата проверит "Укрзализныцю" из-за повышения цен на билеты
Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, сообщает пресс-служба ведомства.
Пацкан отметил, что в украинском последнее время возникает очень много вопросов и замечаний к работе этого общества.
"Только в этом году" Укрзализныця "вдвое повысила цены на билеты для людей, но качество сервиса, к сожалению, существенно не улучшилась. В то же время, вокруг" Укрзализныци "постоянно разворачиваются скандалы и обвинения в злоупотреблениях не прекращаются", - добавил глава Счетной палаты.
Компанию неоднократно обвиняли в растратах и беспричинно высоких ценах закупок.
"Например, они по завышенным ценам закупают уголь, тратят большие средства на SMM-услуги и устанавливают заоблачные цены на сувенирную продукцию", - добавил Пацкан.
Счетная палата получила письмо от министра инфраструктуры Владимира Омеляна с просьбой провести аудит "Укрзализныци", ведь в адрес железной дороги постоянно поступает критика. В частности, он попросил акцентировать внимание на том, как железная дорога управляет государственным имуществом, ведь это может иметь последствия и для государственного бюджета
- В понедельник, 1 октября, ПАО "Укрзализныця" провело второй этап индексации цен, повысив цену на пассажирские железнодорожные перевозки на 12%
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