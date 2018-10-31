Российские военные на Донбассе зарабатывают в 8 раз больше, чем местные боевики, - разведка

31 октября, 2018, 15:17

От 124 тыс. рублей - у российского офицера, до 15 тыс. - у местного наемника

Такие данные о зарплатах боевиков и кадровых российских военных на Донбассе обнародовала пресс-служба главного управления разведки Минобороны Украины.

Как отмечается, оккупанты тщательно скрывают информацию о зарплатах российских кадровых российских военных и боевиков, которіе воюют на стороне оккупантов.

По данным разведки, полковник вооруженных сил Российской Федерации на должности командира батальона получает 124 тысяч рублей (что составляет около 62 тыс. грн) ежемесячно. Эти средства российские офицеры получают на карточный счет на территории России.

В то же время наемники, российские невоенные граждане, имеют 25 тыс. рублей и еще дополнительные 500 рублей ежедневно - за пребывание на передовой. Тогда как местный житель такой именно должности получает 15 тысяч рублей (7,5 тыс. грн), а за пребывание на передовой - 200 рублей ежедневно.