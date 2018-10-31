Российские тюремщики заявили, что Сенцов набрал 10 килограмм и пишет книгу

31 октября, 2018, 14:17

Здоровья незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова практически пришло в норму после голодания

Об этом заявил заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко, передает "Интерфакс".

"Сейчас состояние здоровья осужденного Сенцова удовлетворительное. Он четко следует рекомендациям врачей, что положительно влияет на его реабилитацию", - сказал Максименко.

По его словам, Сенцов набрал около 10 кг за три недели и почти вернулся к своему первоначальному весу.

"Он принимает обычную пищу с учетом ранее данных рекомендаций врачей-специалистов и продолжает находиться под наблюдением медицинских работников", - заявил Максименко.

Он также сказал, что что Сенцов "поддерживает активные творческие контакты с деятелями искусства, обсуждая с ними вопрос о возможности постановки своей пьесы" и уже "вернулся к активной творческой жизни".

"Он пишет несколько книг и пьесу, в которых планирует отразить современный взгляд на семейные отношения. Несомненно, тема, выбранная Олегом Сенцовой, весьма актуальна, так как затрагивает жизненные моменты каждого человека", - отметил Максименко.