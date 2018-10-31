Российские тюремщики заявили, что Сенцов набрал 10 килограмм и пишет книгу
Об этом заявил заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко, передает "Интерфакс".
"Сейчас состояние здоровья осужденного Сенцова удовлетворительное. Он четко следует рекомендациям врачей, что положительно влияет на его реабилитацию", - сказал Максименко.
По его словам, Сенцов набрал около 10 кг за три недели и почти вернулся к своему первоначальному весу.
"Он принимает обычную пищу с учетом ранее данных рекомендаций врачей-специалистов и продолжает находиться под наблюдением медицинских работников", - заявил Максименко.
Он также сказал, что что Сенцов "поддерживает активные творческие контакты с деятелями искусства, обсуждая с ними вопрос о возможности постановки своей пьесы" и уже "вернулся к активной творческой жизни".
"Он пишет несколько книг и пьесу, в которых планирует отразить современный взгляд на семейные отношения. Несомненно, тема, выбранная Олегом Сенцовой, весьма актуальна, так как затрагивает жизненные моменты каждого человека", - отметил Максименко.
- Напомним, Олег Сенцов в заполярной российской колонии объявил голодовку с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- После очередного кризиса со здоровьем Сенцов согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси в день. По словам адвоката Дмитрия Динзе, Сенцов практически не ориентируется в датах, его хотели принудительно кормить. Пульс Сенцова замедлился до 40 ударов в минуту, у него плохо с сердцем. Сестра Сенцова написала, что его состояние катастрофическое и он близок к смерти.
- Более ста европейских деятелей культуры призвали Россию освободить Сенцова. Депутаты Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС добиться освобождения политзаключенного. Великобритания требует немедленно освободить Сенцова. У Путина ответили матери Сенцова, что ее сын должен сам обратиться с просьбой о помиловании.
- Сенцов написал завещание на свое творчество, у него недостаток кислорода в сердце и мозге. Адвокат Сенцова заявил, что здоровье политзаключенного претерпело непоправимый вред. В Европарламенте Сенцова номинировали на премию Сахарова. Верховная Рада приняла выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира.
- 5 октября российские тюремщики заявили, что Сенцов прекратил голодовку. Позже Сенцов объяснил в письме, что был вынужден прекратить голодовку, поскольку его собирались кормить насильно против его воли.
- Сестра Сенцова Наталья Каплан опровергла сообщение о госпитализации режиссера в реанимацию.
- Европарламент присудил Сенцов премию им. Сахарова. Польша наградит режиссера отличием "За человеческое достоинство".
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