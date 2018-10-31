Россияне 13 раз обстреляли украинских военных, двое раненых
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Террористы прицельно били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшая активность боевиков наблюдалась вблизи Водяного на Приазовье и Золотого на Луганщине. Возле Золотого, кроме указанного оружия, оккупанты применили 82-мм минометы.
Два раза со станковых противотанковых гранатометов захватчики обстреляли позиции возле Новоселовки Второй на Донетчине. Также враждебные обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Новомихайловка, Старогнатовка, Павлополь и Лебединское. Украинские военные в ответ приняли меры для подавления вражеского огня.
Во время боевых действий были ранены двое военнослужащих из состава Объединенных сил.
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