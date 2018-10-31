Россия готовит Крым для размещения ядерного оружия, - Ельченко

31 октября, 2018, 10:56

Российская Федерация продолжает подготовку военной инфраструктуры в оккупированном Крыму для размещения ядерного оружия

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на заседании Совета безопасности ООН, передает УНИАН.

По словам дипломата, Россия использует Азовское море как дополнительный канал для поставки оружия своим силам на Донбассе с оккупированной территории Крыма.

"Угроза морского нападения со стороны Азовского моря в случае широкомасштабной военной конфронтации остается источником дестабилизации безопасности в Донецкой области", - сказал Ельченко.

Он подчеркнул, что в оккупированном Крыму активная милитаризация продолжается в полную силу.

"Россия более чем вдвое усилила свои военные силы на полуострове и продолжает подготовку крымской военной инфраструктуры для размещения ядерного оружия включая переоснащение советских хранилищ ядерных боеприпасов", - сказал Ельченко.