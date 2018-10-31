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"Выборы" в ОРДЛО нарушают Минские соглашения - ЕС

Европейский Союз настаивает, что запланированные на 11 ноября так называемые "выборы" в ОРДЛО противоречат Минским соглашениям

Об этом сообщила пресс-секретарь ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Майя Косьянчич, передает "Украинская правда".

"Реализация Минских соглашений всеми сторонами играет ключевую роль в достижении мирного решения конфликта на Востоке Украины. И в этом контексте так называемые выборы, которые будут проведены 11 ноября в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках, противоречат духу и букве Минских соглашений, содержат конкретные положения по организации местных выборов в регионе", - сказала Косьянчич.

Она напомнила, что в сентябре Евросоюз обнародовал заявление, которое очень четко отражает позицию ЕС о проведении так называемых выборов на временно оккупированных территориях Восточной Украины.

Представительница Еврокомиссии напомнила, что ЕС полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, и призвала Россию повлиять на сепаратистов для сохранения реализации Минских соглашений.

"Необходимо избегать всех шагов, которые будут препятствовать реализации Минских договоренностей. Мы ожидаем, что Россия полностью использует свое влияние на сепаратистов в этом вопросе", - сказала она.

  • Ранее в российских СМИ появилась информация, что в первой половине ноября в "ДНР" планируют выборы нового главаря после убийства Александра Захарченко.
  • Госдеп США осудил возможно проведение выборов на оккупированных территориях Донбасса, которые планирует провести оккупационная власть.
  •  Совбез ООН осудил "выборы" в ОРДЛО.
  • Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер заявляла, что "выборы" в ОРДЛО ставят под угрозу Минский процесс.
  • 30 октября Совбез ООН созвал по инициативе Украины открытое заседание по ситуации на оккупированных территориях Донбасса.
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