31 октября, 2018, 16:41

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №8490 о привлечении к ответственности следователей и прокуроров за незаконные решения, принятые во время расследования уголовного дела, которые впоследствии отменил суд

Об этом Порошенко сообщил в Twitter.

"Закон под условным названием "Маски-шоу стоп 2" облегчает механизм привлечения к ответственности следователя или прокурора, которые приняли незаконное решение во время расследования уголовного дела, которое впоследствии отменено судом. Только что подписал соответствующий закон", - написал президент.

Порошенко отметил, что целью является создание в Украине удобных условий для развития бизнеса.

"Наш ориентир - создание в Украине бизнес-среды, которая действительно является "дружественной" для бизнеса. Которая будет мотивировать к раскрытию предпринимательского потенциала, инвестирования, стратегически ориентированного развития. И сделать это мы сможем только на основе партнерства бизнеса и власти", - подчеркнул президент.

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Закон №8490 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу усовершенствования обеспечения соблюдения прав участников уголовного производства и других лиц правоохранительными органами во время осуществления досудебного расследования" был принят Верховной Радой 18 сентября 2018 года.

"Государство, возместив вред, причиненный следователем, прокурором, применяет право обратного требования к этим лицам в случае установления в их действиях состава уголовного преступления по обвинительному приговору суда, который набрал законной силы, или дисциплинарного проступка, независимо от истечения сроков применения и действия дисциплинарного взыскания", - говорится в документе.

Закон под условным названием «Маски-шоу стоп 2» облегчает механизм привлечения к ответственности следователя или прокурора, которые приняли незаконное решение во время расследования уголовного дела, которое впоследствии отменено судом. Только что подписал соответствующий закон. — Петр Порошенко (@poroshenko) 31 октября 2018 г.