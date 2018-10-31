"Маски-шоу стоп 2": Порошенко подписал закон об ответственности следователей и прокуроров за притеснения бизнеса
Об этом Порошенко сообщил в Twitter.
"Закон под условным названием "Маски-шоу стоп 2" облегчает механизм привлечения к ответственности следователя или прокурора, которые приняли незаконное решение во время расследования уголовного дела, которое впоследствии отменено судом. Только что подписал соответствующий закон", - написал президент.
Порошенко отметил, что целью является создание в Украине удобных условий для развития бизнеса.
"Наш ориентир - создание в Украине бизнес-среды, которая действительно является "дружественной" для бизнеса. Которая будет мотивировать к раскрытию предпринимательского потенциала, инвестирования, стратегически ориентированного развития. И сделать это мы сможем только на основе партнерства бизнеса и власти", - подчеркнул президент.
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Закон №8490 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу усовершенствования обеспечения соблюдения прав участников уголовного производства и других лиц правоохранительными органами во время осуществления досудебного расследования" был принят Верховной Радой 18 сентября 2018 года.
"Государство, возместив вред, причиненный следователем, прокурором, применяет право обратного требования к этим лицам в случае установления в их действиях состава уголовного преступления по обвинительному приговору суда, который набрал законной силы, или дисциплинарного проступка, независимо от истечения сроков применения и действия дисциплинарного взыскания", - говорится в документе.
Закон под условным названием «Маски-шоу стоп 2» облегчает механизм привлечения к ответственности следователя или прокурора, которые приняли незаконное решение во время расследования уголовного дела, которое впоследствии отменено судом. Только что подписал соответствующий закон.— Петр Порошенко (@poroshenko) 31 октября 2018 г.
Наш ориентир – создание в Украине бизнес-среды, которая действительно является «дружественной» для бизнеса. Которая будет мотивировать к раскрытию предпринимательского потенциала, инвестированию, стратегически ориентированному развитию. И сделать это мы сможем только на основе партнерства бизнеса и власти.— Петр Порошенко (@poroshenko) 31 октября 2018 г.
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