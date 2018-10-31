"Кеплер" ушел на пенсию: НАСА окончательно выключило космический телескоп
Об этом говорится на сайте агенства.
Всего Kepler за последние девять лет провел 19 кампаний по поиску экзопланет, обнаружив 3,5 тысячи кандидатов, 2,6 тысячи из которых подтвердили свой статус.
"Кеплер превзошел все наши ожидания и открыл дорогу для новых исследований и поиска жизни в Солнечной системе и за ее пределами ... Он не только показал нам, как много планет существует. Он открыл новое огромное поле исследований. Его открытия позволили увидеть в новом свете место человечества во Вселенной и показали новые загадки и возможности среди звезд".
Крайний анализ открытий Кеплера показывает, что от 20 до 50 % звезд, видимых в ночном небе, вероятно имеют небольшие, похожи по размерам на Землю планеты, расположенные в пределах "жилой зоны" их родительских звезд (то есть располагаются на оптимальном расстоянии для поддерживания воды в жидком состоянии, -ред).
Преемником Kepler станет зонд TESS. За девять лет, которые Kepler провел в космосе, появились новые технологии, которые значительно улучшают оптический зрение. Дальность зрения устройств в TESS будет в 400 раз больше, чем у Kepler.
Если вам интересно больше узнать о возможностях TESS, прочитайте материал "Найти 20 тысяч экзопланет за 2 года. Все, что стоит знать о новом телескопе от NASA".
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