"Динамо" едва не опозорилось в матче с сельским клубом
В матче против команды из села Минай, что в Закарпатской области, динамовцы пропустили первыми. На 21-й минуте матча киевляне прозевали контратаку, которая завершилась выходом один на один Роберта Гегедоша и голом.
"Динамо" отыгралось лишь в начале второго тайма. На 50-й и 54-й минутах забил Николай Шапаренко, который оформил дубль. Третий гол киевляне забили на 58-й минуте, когда отличился Денис Гармаш.
"Динамо" победило "Минай" со счетом 3:1 и вышло в четвертьфинал.
Кубок Украины. 1/8 финала
"Минай" - "Динамо" 1:3
Голы: Гегедош, 21 - Шапаренко, 50, 54, Гармаш, 58
В матче 13-го тура чемпионата Украины "Динамо" неожиданно проиграло на своем поле "Львову" - 0:1.
В 3-м туре Лиги Европы "Динамо" в меньшинстве победило в гостях французский "Ренн" - 2:1.
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