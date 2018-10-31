"Динамо" едва не опозорилось в матче с сельским клубом

31 октября, 2018, 15:54

В 1/8 финала Кубка Украины "Динамо" пропустило первым от "Миная" из второй лиги, но одержало победу

В матче против команды из села Минай, что в Закарпатской области, динамовцы пропустили первыми. На 21-й минуте матча киевляне прозевали контратаку, которая завершилась выходом один на один Роберта Гегедоша и голом.

"Динамо" отыгралось лишь в начале второго тайма. На 50-й и 54-й минутах забил Николай Шапаренко, который оформил дубль. Третий гол киевляне забили на 58-й минуте, когда отличился Денис Гармаш.

"Динамо" победило "Минай" со счетом 3:1 и вышло в четвертьфинал.

Кубок Украины. 1/8 финала

"Минай" - "Динамо" 1:3

Голы: Гегедош, 21 - Шапаренко, 50, 54, Гармаш, 58

В матче 13-го тура чемпионата Украины "Динамо" неожиданно проиграло на своем поле "Львову" - 0:1.

В 3-м туре Лиги Европы "Динамо" в меньшинстве победило в гостях французский "Ренн" - 2:1.