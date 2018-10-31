"Борьба каждый день", - Гройсман о большой приватизации
Об этом глава правительства сказал на заседании правительства, передает "Укринформ".
Глава правительства отметил, что ожидает сопротивления попытке властей провести прозрачные аукционы для продажи специальных разрешений на пользование недрами.
"Мы начали аукционы на недра. Уже провели первые аукционы. Но я знаю, что как только мы пойдем дальше и быстрее, нам будут мешать, придумывать какие-то решения судов, какие-то блокировки и так далее", - сказал Гройсман.
Премьер-министр добавил, что малая приватизация с помощью ProZorro происходит успешно.
"Малую приватизацию мы запустили через систему ProZorro - здесь открыто и прозрачно, все нормально. Но большую приватизацию - мы только к чему-то подходим, чтобы что-то сделать, опять нам создают какие-то искусственные ограничения, какие-то проблемы и так далее. Борьба, каждый день борьба", - посетовал Гройсман.
- Напомним, в июне 2018 года в Украине стартовала приватизация небольших активов, которые не имеют стратегического значения для экономики.
- 12 мощных компаний из США ищут объекты для инвестиций в Украине.
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