"Борьба каждый день", - Гройсман о большой приватизации

31 октября, 2018, 16:06

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что во время проведения большой приватизации регулярно возникают искусственные препятствия

Об этом глава правительства сказал на заседании правительства, передает "Укринформ".

Глава правительства отметил, что ожидает сопротивления попытке властей провести прозрачные аукционы для продажи специальных разрешений на пользование недрами.

"Мы начали аукционы на недра. Уже провели первые аукционы. Но я знаю, что как только мы пойдем дальше и быстрее, нам будут мешать, придумывать какие-то решения судов, какие-то блокировки и так далее", - сказал Гройсман.

Премьер-министр добавил, что малая приватизация с помощью ProZorro происходит успешно.

"Малую приватизацию мы запустили через систему ProZorro - здесь открыто и прозрачно, все нормально. Но большую приватизацию - мы только к чему-то подходим, чтобы что-то сделать, опять нам создают какие-то искусственные ограничения, какие-то проблемы и так далее. Борьба, каждый день борьба", - посетовал Гройсман.