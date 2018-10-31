Путин пригрозил защищать россиян, которых якобы "терроризируют" в Украине и Балтии
Об этом он рассказал на Всемирном конгрессе российских соотечественников в Москве.
"Переписывается история, ведется борьба с памятниками, с русским языком, людей запугивают и просто терроризируют, естественное для каждого человека стремление сохранить свои национальное корни объявляется преступлением, сепаратизмом. Право на свободу слова, на сохранение своих традиций грубо попирается", – рассказал Путин.
По его словам, для некоторых россиян "по политическим мотивам устанавливаются запреты на профессии".
Российский президент пообещал "решительно защищать ваши права и интересы" тех, кто ощущает на себе "последствия такого жесткого давления".
"Ситуация в мире непростая, увеличиваются напряженность и непредсказуемость, подрываются основы международного права, разрушаются многолетние договоренности между государствами. В ход идут и русофобия, к сожалению, и другие формы крайнего агрессивного национализма", – сказал Путин.
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