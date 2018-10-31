Путин пообещал "серьезные последствия" за попытку "разорвать" РПЦ
31 октября, 2018, 13:50
Президент России Владимир Путин сказал, что многие пытаются "разорвать" связи, которые построила Российская православная церковь с россиянами
Об этом он заявил на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников в Москве, сообщает "Украинская правда".
Путин сказал, что РПЦ делает много для укрепления культурных и гуманитарных связей РФ с соотечественниками со всего мира и сейчас многие пытаются различными способами "разорвать эти путы, растащить по национальным квартирам".
"Хочу подчеркнуть одно - политиканство в такой чувствительной сфере всегда оборачивалось тяжелыми последствиями. И прежде всего для тех, кто это делает", - пригрозил Путин.
По его словам, долг России - "сделать все для сохранения духовного и исторического единства".
- Напомним, Путин пригрозил защищать россиян, потому что считает, что в Украине, странах Балтии и других государствах их "запугивают и терроризируют".
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