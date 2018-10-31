Путин пообещал "серьезные последствия" за попытку "разорвать" РПЦ

31 октября, 2018, 13:50

Президент России Владимир Путин сказал, что многие пытаются "разорвать" связи, которые построила Российская православная церковь с россиянами

Об этом он заявил на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников в Москве, сообщает "Украинская правда".

Путин сказал, что РПЦ делает много для укрепления культурных и гуманитарных связей РФ с соотечественниками со всего мира и сейчас многие пытаются различными способами "разорвать эти путы, растащить по национальным квартирам".

"Хочу подчеркнуть одно - политиканство в такой чувствительной сфере всегда оборачивалось тяжелыми последствиями. И прежде всего для тех, кто это делает", - пригрозил Путин.

По его словам, долг России - " сделать все для сохранения духовного и исторического единства " .