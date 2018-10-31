После гибели овец в Одесской области Госпотребслужба ужесточила требования к транспортировке живых животных

31 октября, 2018, 19:13

Госпотребслужба будет выдавать ветеринарные документы на перевозку живых животных лишь после проверки транспортных средств и условий транспортировки

Об этом сообщает пресс-центр Госпродпотребслужбы.

В случае, если транспорт или условия перевозки не соответствуют нормам, ветеринарные документы выдавать не будут.

Ответственными за выполнение будут начальники территориальных органов Госпродпотребслужбы и региональных служб ветеринарно-санитарного контроля.

Кроме того, процесс погрузки животных будут снимать на видео, чтобы задокументировать соответствие требованиям законодательства.

Напомним, в порту города Черноморск Одесской области две недели стояла фура с 300 овцами, часть из которых умерли. Фуру с овцами романовской породы оформили и отправили паромом в Турцию 6 октября, но покупатель не появился и живой товар вернули в Украину.

Ветеринары запретили въезд груза в Украину, заявив, что овцы могут быть потенциально опасными из-за болезни, которыми они могли заразиться в Турции. 26 октября Госпотребслужба заявила, что приняла решение об утилизации на основе заявки от владелицы.

В воскресенье, 28 октября, грузовик с овцами разгрузили в Винницкой области. В фуре нашли 54 погибших животных.

Овцы, которые выжили, находятся в специально оборудованном вольере, куда их выпустили из скотовоза. У многих животных после пребывания в ужасных условиях частично отсутствует шерсть. По словам ветеринаров, из-за голода овцы обгрызали друг друга.

В вольере овцы будут находиться на карантине 21 день. За это время специалисты проведут исследования и наблюдения за животными.