Помпео призвал Саудовскую Аравию прекратить авиаудары по Йемену
31 октября, 2018, 12:51
Государственный секретарь США Майк Помпео обратился к руководству Саудовской Аравии с требованием прекратить авиаудары по Йемену
Об этом передает Reuters.
По мнению госсекретаря, пришло время завершить "враждебные действия" в регионе.
"Соответственно, воздушные удары коалиции должны прекратиться во всех населенных районах Йемена", - заявил Помпео.
- Напомним, 24 октября во время авиационного удара коалиции во главе с Саудовской Аравией по портовому городу Йемена Ходейда, которое сейчас в руках повстанцев-хуситів, погибли по меньшей мере 16 гражданских лиц.
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