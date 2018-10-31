Подозреваемого в подготовке теракта в Дании по заказу Ирана задержали в Швеции

31 октября, 2018, 15:26

Сотрудники шведского полицейского агентства Ѕаро 21 октября арестовали подозреваемого, который оказался иранским шпионом

Об этом сообщает The Local.

Норвежский гражданин иранского происхождения 21 октября был арестован в Гётеборге в рамках совместной операции, проведенной датскими и норвежскими спецслужбами.

"По нашему мнению, Иранская разведывательная служба планировала убийство человека, проживающего в Дании", - заявил глава разведки Дании Финн Борх Андерсен.

Шведское правительство пока не делало официальных заявлений, а полиция переадресовывает все комментарии на датских коллег.