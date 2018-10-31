Подозреваемого в подготовке теракта в Дании по заказу Ирана задержали в Швеции
31 октября, 2018, 15:26
Сотрудники шведского полицейского агентства Ѕаро 21 октября арестовали подозреваемого, который оказался иранским шпионом
Об этом сообщает The Local.
Норвежский гражданин иранского происхождения 21 октября был арестован в Гётеборге в рамках совместной операции, проведенной датскими и норвежскими спецслужбами.
"По нашему мнению, Иранская разведывательная служба планировала убийство человека, проживающего в Дании", - заявил глава разведки Дании Финн Борх Андерсен.
Шведское правительство пока не делало официальных заявлений, а полиция переадресовывает все комментарии на датских коллег.
- Напомним, глава датской разведки Финн Борх Андерсен заявил, что разведка Ирана планировала совершить теракт на территории Дании.
- Во вторник, МИД Дании вызвало иранского посла в Копенгагене после сообщения о подготовке иранской разведкой теракта в Дании.
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