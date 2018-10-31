 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Олланд назвал главную цель Путина на Донбассе


фото: REUTERS
Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что российский президент Владимир Путин больше всего хочет превратить войну в Украине в замороженный конфликт, чтобы контролировать эту территорию

Выступая на конференции в университете города Монс в Бельгии, Олланд отметил, что Путин хочет не допустить того, чтобы украинская власть имела контроль над своей территорией, вплоть до границ с Россией, включительно с Крымом, сообщает Радио Свобода.

На вопрос студентов, есть ли польза от нормандского формата, Олланд ответил утвердительно.

"Я провел много часов в телефонных разговорах с Меркель, Путиным и Порошенко. Я не знаю точно, что эти консультации дали, но думаю, что они дали по крайней мере одну вещь: велся диалог. А когда идет разговор, прекращаются убийства одних одними. Это и есть и тогдашней, и нынешней выгодой нормандского формата", – считает бывший лидер Франции.

Он пояснил, что когда боевики на Донбассе продолжали свое наступление, была насущная необходимость: добиться прекращения огня, после чего отвести тяжелое и легкое вооружение.

"В Минске тогда игра велась между Владимиром Путиным, Петром Порошенко, с одной стороны, и мной и Ангелой Меркель, которые были там для достижения цели прекратить огонь. Путин хотел, чтобы режим тишины был начат как можно позже, а Порошенко – как можно быстрее. Наконец, активная фаза войны была остановлена, но это не означает, что после Минска были прекращены гибели военных", – отметил Олланд.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 октября, 2018 среда

больше новостей

31 октября, 2018 среда

30 октября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать