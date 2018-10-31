ОБСЕ заявила о сокращении расстояния между Объединенными силами и оккупантами

31 октября, 2018, 18:24

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе заявила об уменьшении расстояния между украинскими военными и боевиками. Продвижение зафиксировано возле оккупированной Горловки с востока

Об этом в среду, 31 октября, заявил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг во время брифинга в Киеве.

"На прошлой неделе мы увидели признаки продвижения вперед в еще двух местах. Наши беспилотные летательные аппараты дальнего радиуса действия обнаружили возле Прудов и Горловки новые системы траншей, которые тянутся дальше на запад, сокращая расстояние между позициями сторон, которое в одном месте сократилась почти на километр", - сообщил Хуг.

Кроме того, по его словам, нарушения удалось выявить вопреки тому, что наблюдателям 21 раз отказывали в доступе к местам, которые интересовали наблюдателей, 19 случаев недопуска произошли на неподконтрольных Украине территориях.

Напомним, сегодня, 31 октября, СММ ОБСЕ попрощалась с Александром Хугом, который завершает свою работу на посту первого заместителя Главы Миссии.