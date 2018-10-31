Нападение на ромов на Львовщине: начался суд над подозреваемыми
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Судебные заседания проходили в закрытом режиме. Суд постановил снять электронный браслет с одного из подозреваемых, которого ранее поместили под домашний арест.
Всего в уголовном деле о нападении на лагерь ромов 9 фигурантов: 8 несовершеннолетних и один 20-летний предполагаемый организатор.
Уголовное дело открыто по ст. 115 (умышленное убийство по предварительному сговору группой лиц), ст. 161 (разжигание национальной, расовой вражды и ненависти, повлекшее тяжкие последствия), ст. 296 (хулиганство с применением предметов, специально приспособленных и подготовленных для телесных повреждений), ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) Уголовного кодекса Украины.
Обвинение утверждает, что имеет доказательства вины молодых людей, которым грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Однако несовершеннолетние обвиняемые, по утверждению прокуроров, способствовали следствию, а в обвинительном акте упомянуто смягчающие обстоятельства - искреннее раскаяние и содействие досудебному расследованию.
- Напомним, в ночь на 24 июня 2018 года мужчины в масках напали на лагерь ромов под Львовом. В результате погрома погиб мужчина 1994 года рождения.
- Полицейские задержали молодых людей, подозреваемых в причастности к нападению участников группировки "Трезвая и злая молодежь", а также организатора - 20-летнего Андрея Тычку. 10 из задержанных оказались учениками львовских школ.
- СБУ не исключает влияния России в деле нападения на ромов.
- 8 задержанным объявили о подозрении, лагерь взяли под охрану. Суд арестовал двух подозреваемых.
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