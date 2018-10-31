Нападение на ромов на Львовщине: начался суд над подозреваемыми

31 октября, 2018, 21:50

В среду, 31 октября, Пустомытовский районный суд в Львовской области начал слушание дела о нападении на лагерь ромов возле Львова в ночь на 24 июня 2018 года, в результате которого погиб мужчина 1994 года рождения

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Судебные заседания проходили в закрытом режиме. Суд постановил снять электронный браслет с одного из подозреваемых, которого ранее поместили под домашний арест.

Всего в уголовном деле о нападении на лагерь ромов 9 фигурантов: 8 несовершеннолетних и один 20-летний предполагаемый организатор.

Уголовное дело открыто по ст. 115 (умышленное убийство по предварительному сговору группой лиц), ст. 161 (разжигание национальной, расовой вражды и ненависти, повлекшее тяжкие последствия), ст. 296 (хулиганство с применением предметов, специально приспособленных и подготовленных для телесных повреждений), ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Обвинение утверждает, что имеет доказательства вины молодых людей, которым грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Однако несовершеннолетние обвиняемые, по утверждению прокуроров, способствовали следствию, а в обвинительном акте упомянуто смягчающие обстоятельства - искреннее раскаяние и содействие досудебному расследованию.