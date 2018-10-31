Накануне Хеллоуина англичанин проплыл по реке в гигантской тыкве

31 октября, 2018, 19:35

В британском Йорке 48-летний Том Пирсе проплыл по реке Уз в огромной тыкве, которую вырастил на собственном огороде

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Англичанин проплыл 500 м во время ежегодного конкурса, на котором представляют самые большие тыквы и интересно обыгрывают их размеры. Том Пирси рассказал, что увлекается греблей на байдарках, поэтому у него не возникло других идей по поводу того, как можно интересно использовать тыкву-гигант.

Поднимать "лодку" весом 619 кг пришлось подъемным краном.

Чтобы сделать из тыквы лодку, Пирси отрезал верхнюю часть бензопилой и выскоблил плод изнутри. Во время путешествия по реке мужчину сопровождала спасательная лодка.