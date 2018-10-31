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МАУ изменила правила провоза багажа пассажирами

Компания "Международные авиалинии Украины" изменила правила перевозки багажа, позволив бесплатно брать в салон самолета один предмет весом до 7 кг, а также верхнюю одежду и зонтик

Об этом сообщает сайт МАУ.

"Пассажиры, которые приобрели билеты, в стоимость которых не входит перевозка зарегистрированного багажа, смогут взять с собой на борт самолета 1 место ручной клади весом до 7 кг и размерами не более 55х40х20 см, а также верхнюю одежду и зонтик", - говорится в сообщении.

Новые нормы перевозки ручного багажа будут действовать для пассажиров, которые будут покупать билеты с 1 ноября 2018 года для путешествия с 15 января 2019 года. Правила будут зависеть от базового тарифа и класса обслуживания.

Пассажиры, которые купили билеты с возможностью перевозки зарегистрированного багажа и пассажиры премиум экономического класса обслуживания на дальнемагистральных рейсах смогут взять с собой в салон 2 места ручного багажа: 1 место весом до 7 кг и размерами до 55х40х20 см и 1 место весом до 5 кг и размерами до 40х30х10 см, а также верхнюю одежду и зонтик.

Пассажиры бизнес-класса среднемагистральных рейсов получат 2 места для ручного багажа: одно - весом до 12 кг и размерами до 55х40х20 см, другого - весом до 5 кг и размерами до 40x30x10 см, а также верхнюю одежду и зонтик.

Пассажиры бизнес-класса дальнемагистральных рейсов будут иметь возможность перевозить 3 позиции ручной клади: две общим весом до 15 кг и размерами до 55х40х20 см каждая, еще одну - весом до 5 кг и размерами до 40x30x10 см, а также верхнюю одежду и зонтик.

Кроме того, с 15 января 2019 года каждый пассажир МАУ, независимо от класса обслуживания и тарифа, по которому куплен билет, будет иметь возможность взять в салон одну дополнительную единицу ручной клади весом до 5 кг и размерами до 40x30x10 см в случае уплаты за ее перевозку 15 евро. Заплатить за перевозку дополнительного места ручной клади можно будет в аэропорту отправления.

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