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Ломаченко не верит в Усика в супертяжелом весе


фото: Instagram
Украинский боксер Василий Ломаченко призвал Александра Усика не спешить с переходом в супертяжелый вес

Об этом сообщает LOMA Official TV.

По мнению Ломаченко, абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе (до 90,7 кг) еще рано переходить в супертяжелую категорию.

"Я пока не вижу Сашу в супертяжелом весе. У меня есть свое мнение по этому поводу, я его озвучивал. Я считаю, что прямо сейчас, в ближайший год - слишком рано. Понятно, что можно перейти в супертяжелый вес, боксировать непонятно с кем и выглядеть хорошо. Я говорю про топов - я бы пока не делал этого", - сказал Ломаченко.

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